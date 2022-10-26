Операцію робив її чоловік Платон Тарнавський.

Відома блогерка Саша Бо зробила пластичну операцію. Її проводив чоловік знаменитості Платон Тарнавський. У себе в Instagram-блозі зірка продемонструвала результати втручання.

"Що це за гіалуроновий вареник? Я цього не помічала, бо звикла до себе. Я завжди мріяла про пухкі губи, але природа мене цим обділила. Життя занадто коротке, щоб не здійснювати свої мрії", - прокоментувала своєму рішення Саша.

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Вона уточнила, що зважилася на дану операцію, щоб більше не збільшувати губи за допомогою уколів краси.

"Я повністю розчинила верхню губу коллагеназой і гіалуронідазою, щоб більше ніколи не "надувати" її філером. І можете навіть не писати мені про якесь "прийняття себе". Тому що у мене є по факту не прийняття своєї верхньої губи, і я зробила її такою, якою хотіла", - звернулася блогерка до своїх підписників.

Відзначимо, цієї осені блогерка Саша Бо і лікар Платон Тарнавський зіграли весілля. Пара знайома ще зі студентських років, проте їхні стосунки зав'язалися після розлучення Саші Бо зі своїм першим чоловіком Ігорем Пустовітом.

Нагадаємо, нещодавно Саша Бо показала свої розкішні апартаменти в Івано-Франківську.

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