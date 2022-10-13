Саша Бо показала, як облаштовано її житло.

Українська блогерка Саша Бо показала 120-метрову квартиру, в якій живе разом зі своїм новим чоловіком Платоном Тарнавським і дітьми від першого шлюбу з Ігорем Пустовітом.

В інтерв'ю Ані Олицькій Саша розповіла, що придбала цю квартиру ще до війни, тоді ж вона встигла доробити ремонт. Насамперед знаменитість повела Олицьку на кухню. Там вона показала їй вміст холодильника і похвалилася винним баром. Бо уточнила, що кухонна стільниця коштує 10 тисяч доларів, а ось вартість бару досягає приблизно такої ж суми, як і звичайна техніка - холодильник, мікрохвильова піч.

Також Саша показала їхню з Платоном спальню, в якій є таємна кімната - ванна, в яку діти блогерки не заходять. Вона зроблена зі скла, там дуже багато дзеркал. Саша зізнається, що їй легко стежити за чистотою в своїй спальні і ванні. Крім того, вона показала колекцію своїх годинників і сумок.

Потім блогерка провела ведучу в кімнату дітей. Там є два ліжка, між яким встановлена перегородка. За словами Бо, так її сини менше сваряться і не ділять територію. Над одним із ліжечок висить карта світу, тому що один з синів зірки дуже любить подорожувати і кожен раз показує їй нову точку на карті світу, де б він хотів побувати.

Рекламу для соціальних мереж Саша знімає в кімнаті своїх дітей при денному світлі. Вона каже, що професійної техніки у неї немає, але їй цілком достатньо того, що є.

Нагадаємо, українська блогерка Саша Бо, яка здобула популярність завдяки скандальному розлученню з Ігорем Пустовітом, знову вийшла заміж. Вона нетривалий час зустрічалася з Платоном Тарнавським, після чого він освідчився їй. 3 вересня 2022 року пара офіційно одружилася.

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