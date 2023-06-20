Коментатори в соцмережах подякували Есхакзай за інтерв'ю, але відзначили, що вона даремно піарить цю гостю.

Українська блогерка і інтерв'юерка Раміна нарвалася в соціальних мережах на критику через нове інтерв'ю з дружиною екс-телеведучого і нардепа Миколи Тищенка Аллою Барановською. Шанувальники не вважають, що Барановська - гідна особистість для того, щоб писати з нею інтерв'ю.

Раміні навіть порадили видалити випуск, оскільки він "вибивається із загальної картини її роботи". Також деякі користувачі згадали, що в 2014 році, коли РФ окупувала частину Донецької та Луганської областей, Алла Барановська у своєму блозі писала, що Донецьк обстрілює саме Україна. В інтерв'ю про це нічого не було.

Реакція соцмереж на інтерв'ю Раміни і Барановської

"Після таких гостей, Раміно, ви перекреслюєте все те хороше, що було у ваших цікавих інтерв'ю. Невже і вам перестали пахнути гроші?"

"Ваша робота під час війни надихає і гідна поваги, але саме цю гостю ви піарите даремно і увагу приділяти подібним "героям" не варто"

"Просто зашквар. Не можна нести в масу інформацію про таких людей в такому ключі. Алла шикує за рахунок бюджетних грошей, податків українців. Їхнє [з Миколою Тищенком] місце у в'язниці, а не на ютуб каналі"

"Тищенко дискредитує владу України"

"Чому Алла не розповіла про свої пости за 2014-2015 рік, де писала, що Україна обстрілює Донецьк? Чому Алла не розповіла, що говорила, що Росія допомагає, а Україна принижує? Навіщо брати інтерв'ю у такої людини?"

Сама Раміна критику на свою адресу поки ніяк не коментувала. Слід додати, що аудиторія блогерки досить жорстко ставиться до багатьох її випусків - під відео на YouTube можна знайти критику за героїв, зовнішність, питання, дикцію та інше. Останнім часом Есхакзай почала ігнорувати негатив від користувачів, про що сама говорила в блозі.

Відео дня

Нагадаємо, блогерка Раміна обурилася тим, що українці за кордоном говорять російською.

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