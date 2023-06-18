Знаменитість поділилася ситуацією, в яку нещодавно потрапила.

Українська блогерка Раміна Есхакзай розповіла про ситуацію, в яку нещодавно потрапила за кордоном. Вона була в громадському місці, де почула російську мову від дівчат, що перебували поруч.

Раміна подумала, що вони з Росії, тому максимально намагалася показати, що не рада їх бачити і чути, проте потім зрозуміла, що помилилася.

"З0 хвилин стояла біля дівчат, які спілкувалися російською без українського акценту. Я максимально показувала зневагу, кривила обличчя, думала, як утриматися, щоб не сказали чогось поганого. Поруч стояв поляк і кривив обличчя, переглядаючись зі мною. Але на словах "підемо в Києві в класний заклад" я попустилася. Це наші українки", - згадала Раміна у себе в блозі.

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Вона закликала українців, які виїхали за кордон, спілкуватися своєю рідною мовою, щоб їх не плутали з росіянами.

"Ви знаєте, що я спілкуюся російською в побуті досить багато. Але перебуваючи за кордоном - тільки українська та англійська. Навіть в рамках власної безпеки. Можна нормально відхопити за російську", - сказала Раміна.

Що відомо про Раміну

До початку повномасштабної війни Раміна вела свій канал наYouTube під назвою "Ходят слухи". Жінка записувала інтерв'ю з блогерами, ведучими, музикантами та іншими медійними особистостями.

Після 24 лютого вона плавно перевела свій контент на більш суспільно затребуваний - почала записувати інтерв'ю з полоненими, військовослужбовцями, їздити на передову і т. п.

Сама Есхакзай раніше спілкувалася російською, але тепер майже весь її контент виходить українською мовою.

Нагадаємо, Раміна Есхакзай шокувала подробицями про чоловіка, який їй погрожував.

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