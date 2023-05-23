На блогерку з Івано-Франківська підписано майже два мільйони людей.

Відома українська блогерка родом з Івано-Франківська Саша Бо виклала у себе в профілі інформацію про розіграш автомобіля свого чоловіка і нарвалася на критику.

"Я давно цього не робила, але час зробити вам приємне. На правах дружини оголошую, що я подарую автомобіль свого чоловіка. Nissan з салону, не битий не фарбований, у відмінному стані, один власник. Скоро подарую його вам", - сказала на відео Саша.

Реакція соцмереж

У коментарях її звинувачують в тому, що вона розігрує машину, хоча могла б віддати її на ЗСУ або продати, щоб пожертвувати гроші на армію.

Відео дня

За правилами розіграшу, учасники повинні підписатися на більш ніж 90 осіб, які є спонсорами. Коментатори помітили, що серед спонсорів є якісь одіозні особистості.

"І Злата Нєкрасова в спонсорах?) Людина, яка в Запоріжжі зашкварилася зі спекулюванням на благодійності, а під час війни на крадіжці гуманітарки вагонами? До речі, вона в сторіс показувала лист, що її звільнили. А в описі все ще стоїть посада", - написав один з підписників.

Ось що ще пишуть в соцмережах:

"Краще б ці 96 блогерів скинулися на автомобіль для ЗСУ!"

"Авто ідеально підходить для "нуля", а саме для ЗСУ"

"Подивилася хто там в підписках. Жодна машина не варта того, щоб на них підписуватися! Яка гидота!"

Сама Саша Бо, за якою стежить майже два мільйони людей, поки що ніяк не коментувала критику на свою адресу.

Нагадаємо, Саша Бо показала наслідки операції на губах.

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