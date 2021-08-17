Представник 80-річного Боба Ділана заявив, що звинувачення не відповідають дійсності.

Проти американського співака, нобелівського лауреата Боба Ділана подали позов із звинуваченням у сексуальному насильстві над дитиною в 1960-х роках. Співак відкидає дані звинувачення.

Позов до Верховного суду штату Нью-Йорк подала ймовірна жертва, якій на момент подій в 1965 році було 12 років. У позові йдеться, що Ділан використовував свій статус музиканта, щоб постачати неповнолітній дівчині наркотики і алкоголь і здійснював насильницькі дії сексуального характеру.

Позивачка стверджує, що все це відбувалося в апартаментах співака в нью-йоркському готелі "Челсі".

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Ім'я жінки офіційно не розголошується, але відомо, що зараз вона живе в Коннектикуті.

Згідно з її заявою, Ділан завдав їй важкої психологічної шкоди і завдав емоційної травми.

Представник 80-річного Боба Ділана заявив Бі-бі-сі, що звинувачення не відповідають дійсності.

Хто такий Боб Ділан

Боб Ділан (справжнє ім'я Роберт Циммерман) вважається одним з головних авторів в історії сучасної популярної музики, який значно вплинув на розвиток всього жанру.

У 2016 році виконавець, який почав виступати в нью-йоркських кав'ярнях на початку 1960-х, став першим музикантом в історії, удостоєним Нобелівської премії з літератури. У своєму рішенні шведська академія пояснила що премія присуджена Ділану за"створення нової поетичної мови в рамках великої американської пісенної традиції".

У 2020 році він продав права на всі свої пісні компанії Universal Music. Фінансові умови не розкривалися, але американська газета New York Times приводила оцінку в $300 млн і припускала, що угода могла бути рекордною одноразовою покупкою прав на музику.

Автор: Ірина Погоріла