Він вирішив вперше одружитися в 41 рік.

Американський актор Кріс Еванс вирішив узаконити свої стосунки з португальською актрисою Альбою Баптистою. Церемонія одруження відбудеться влітку цього року.

Як повідомляє Radar, Еванс без розуму від своєї коханої, тому хоче скоріше повести її під вінець. Однак їхнє весілля буде не таким пишним, як багато голлівудських.

За даними джерела видання, церемонія пройде в колі найближчих людей. На святкування прийдуть родичі і друзі пари.

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Варто відзначити, що цей шлюб буде першим для Кріса Еванса. У нього було багато романів, проте вони були приречені на провал. 2021-й рік багато що змінив у житті актора. Саме тоді він познайомився з дівчиною своєї мрії - Альбою Баптистою і зрозумів, що хоче нарешті стати сімейною людиною.

Чим відомий Кріс Еванс

Еванс почав кар'єру в 2000 році з серіалу "Протилежна стать". Світову популярність йому принесла роль Капітана Америка в кінематографічному всесвіті Marvel.

Також він знявся в таких фільмах як "Недитяче кіно", "Пекло", "Скотт Пілігрим проти всіх", "Крізь сніг", "Обдарована" і "Дістати ножі". У 2014 році він дебютував як режисер з фільмом "Перш ніж ми розлучимося", де також виконав головну роль.

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