Фільм вийде 21 квітня 2023 року на Apple TV+.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ представив перший трейлер романтичної екшн-комедії Ghosted з Аною де Армас і Кріс Еванс у головних ролях.

Судячи з трейлеру, в центрі сюжету опиниться молодий чоловік Коул Рігган, який випадково зустрів, здавалося б, ту саму – чарівну Седі. Між молодими людьми зав'язується милий і пристрасний роман, проте одного разу Седі обриває зв'язок з Коулом. І хоча всі переконують його, що вона просто вирішила мовчки його кинути, хлопець відмовляється в це вірити і вирішує зробити "сюрприз" дівчині, яка нібито поїхала по роботі в Лондон. Вже там з'ясовується, що насправді вона працює на ЦРУ, і незабаром парочка опиняється втягнутою у вир небезпечних пригод.

Назва фільму Ghosted походить від англійського сленгового виразу ghosting, або ж "гоустінг" (від англійського ghost – "привид"), і використовується для опису ситуації, коли одна людина різко і без будь-яких пояснень припиняє спілкуватися з іншою. Тож поширений на наших просторах переклад назви фільму "Примарні" є не зовсім доречним.

Крім де Армас і Еванса у фільмі також зіграв Едріен Броуді ("Піаніст", "Опівночі в Парижі", "Готель "Гранд Будапешт").

Режисером фільму виступив британський актор і режисер Декстер Флетчер, який став широко відомий завдяки ролі "Мила" у фільмі Гая Річі "Карти, гроші, два стволи". Як режисер він дебютував у 2012 році з кримінальною драмою "Дикий Білл". Після цього він зняв три успішних біографічних фільми – "Едді "Орел" про лижника Майкла Едвардса, "Богемна рапсодія" про Фредді Мерк'юрі та "Рокетмен" про Елтона Джона. Наступною роботою Флетчера має стати "Шерлок Холмс 3" з Робертом Дауні-молодшим і Джудом Лоу.

Фільм Ghosted вийде 21 квітня 2023 року на Apple TV+.

Кріс Еванс та Ана де Армас

Ghosted став вже третьою спільною роботою Еванса і де Армас. Так, у 2019 році вийшов комедійний детектив "Ножі наголо", а у 2022 році – шпигунський бойовик "Сіра людина".

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