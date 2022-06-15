Пара зуміла зберегти дружні стосунки.

Голлівудський актор Бред Пітт поспілкувався в мережі зі своєю екс-коханою, актрисою Гвінет Пелтроу, з якою вони перебували у стосунках всього три роки.

Пара познайомилася в 1994 році на зйомках фільму "Сім". Через два роки вони оголосили про свій намір офіційно узаконити стосунки, але весілля так і не відбулося. У 1997 році вони розлучилися, але зуміли зберегти дружні стосунки.

Через стільки років вони поспілкувалися в блозі Гвінет. Актриса пожартувала про те, що їй знадобилося 20 років, щоб вийти заміж за Бреда. Таким чином зірка натякнула на свого чоловіка Бреда Фелчака.

"Я нарешті знайшла Бреда, за якого повинна була вийти заміж. Мені знадобилося всього 20 років", - написала Гвінет.

Пітт відповів на такий жарт Гвінет і висловив радість, що вони залишилися друзями.

"Це прекрасно, що ти тепер друг. І я люблю тебе", - сказав Бред Пітт Пелтроу.

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