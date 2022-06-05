Вони вже давно стали головними секс-символами.

Напевно, у кожної дівчини є свій кумир серед знаменитостей, на якого вона хотіла б бути схожа. Особливо, коли мова заходить про шанувальників і їх кількість. Хто зі знаменитих красунь користувався популярністю у чоловіків - далі в матеріалі.

Шерон Стоун

Зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун в молодості не страждала від нестачі чоловічої уваги. Запитаєте, чим же вона їх підкорювала? Неймовірний розум і краса - поєднання не для людей зі слабкими нервами. Подейкують, що рівень її IQ 154, такий же, як і у Альберта Ейнштейна.

Анджеліна Джолі

Покажіть нам хоч одну людину, яка змогла б пройти повз цієї красуні? Не беремо до уваги хлопчика зі Львова, який просто уткнувся у свій телефон, коли поруч з ним стояла Джолі. Не дивно, що Джолі змогла підкорити серце головного голлівудського красеня Бреда Пітта. Напевно, після новини про їх розлучення у шанувальників Джолі з'явився шанс.

Моніка Белуччі

Щось нам підказує, що від однієї думки про цю італійську гарячу жінку у чоловіків частішає пульс. Особливо, якщо подивитися її фотографії в стилі "ню". Ця красуня вже точно знає секрети зваблювання чоловіків.

Бріжит Бардо

А ви знали, що Пол Маккартні і Джон Леннон створили "Бітлз" частково завдяки Бріжит Бардо? В юні роки вони обидва були закохані в цю сексуальну красуню, і хто б міг подумати, що загальний об'єкт обожнювання допоможе їм здружитися. До речі, Боб Ділан і зовсім присвячував Бардо пісні.

Мерилін Монро

Про особисте життя Мерилін Монро можна говорити нескінченно. Вона була найпопулярнішою жінкою серед чоловіків. І хоч її особисте життя не склалося - вона зробила багато абортів і так і не стала щасливою, зате відбою від протилежної статі у неї не було.

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