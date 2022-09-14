Співачка неакуратно висловилася на адресу своєї колеги.

Відома американська співачка Брітні Спірс потрапила в скандал. Вона неакуратно висловилася на адресу іншої співачки Крістіни Агілери, за що нарвалася на хвилю хейту.

Так, у своєму Instagram-блозі Спірс написала: "Я виявила, що є один спосіб виглядати худоою: тусуватися з товстими людьми".

Потім Брітні додала:"Якби у мене були такі ж танцівники, як у Крістіни Агілери, я б виглядала неймовірно маленькою на сцені".

Відео дня

Таке висловлювання коментатори не оцінили і буквально вибухнули осудливими коментарями. Після цього виконавиця хіта "Work, bitch" поспішила виправдатися і зазначила, що довгі роки є прихильницею Агілери, і ні в якому разі не хотіла її ображати.

"Я ні в якому разі не критикувала прекрасне тіло Крістіни, воно таке, яке воно є! Я була одного разу на її виступі і помітила відмінність людей на сцені! Вона красива сильна жінка. Спасибі, Крістіна, за те, що надихнула мене. Те, що я опублікувала, - це проекція невпевненості, з якою я постійно маю справу через те, як мої батьки та засоби масової інформації ставилися до мене... Я ніколи б навмисно нікого не ображала, тому що я знаю, що це таке", – пояснила Брітні.

Крістіна Агілера не коментувала цей інцидент.

Нагадаємо, Брітні Спірс заявила, що може назавжди піти зі сцени.

Вас також можуть зацікавити новини: