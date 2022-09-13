Рішення не прийнято остаточно, проте причиною роздумів про завершення музичної кар'єри стали травми, отримані за більш ніж 10 років перебування під опікою батька.

Відома всьому світу співачка Брітні Спірс заявила, що може назавжди залишити свою музичну кар'єру. У себе в Instagram-блозі Спірс повідомила, що причиною такого рішення стали моральні травми, отримані після 13-річного перебування на піклуванні у батька. Вони досі не дають спокою знаменитості. Пізніше артистка видалила цей пост.

"Я травмована на все життя. І так, я дуже зла, і ні, я, ймовірно, більше не буду виступати, просто тому що я вперта і я досягну свого", — написала 40-річна зірка в пості, який пізніше видалила.

Також вона згадала, як в роки активних гастролей, будучи на піку своєї популярності, вона навіть не могла внести правки до своїх пісень або порадити якісь ефекти для кліпів. Все вирішував батько.

Як додала сама Спірс, за роки її творчої діяльності у неї є тільки одна робота, яка їй самій подобалася - це "Work Bitch" 2013 року.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс випустила перший за п'ять років трек. Вона заспівала з Елтоном Джоном. Композиція отримала назву "Hold Me Closer".

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