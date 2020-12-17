Популярна співачка Брітні Спірс зважилася на кардинальні зміни зачіски. Вона обрізала довге волосся і похвалилася цим у соцмережі.
Читайте також"Чим вони тебе напихають?": Брітні Спірс налякала фанатів новим відеоФото в новому образі зірка опублікувала у своєму Instagram.
"Обрізала волосся! Знаєте, як кажуть: геть старе і впусти щось нове! А тепер давайте помолимося", - написала вона.
Фанати співачки по-різному поставилися до таких змін. Багато хто з них у коментарях розкритикували Брітні:
"Я одна вважаю, що нова зачіска Брітні не личить?", "Ці коментарі з приводу того, що вона добре виглядає... Мені так не здається".
Деякі з користувачів ще й засумнівалися, що знімки публікувала Спірс: "Це не Брітні", "Те, що вони видаляють коментарі, зайвий раз доводить, що аккаунт веде не Брітні".
Вас також можуть зацікавити новини
- "Я щаслива": Брітні Спірс вперше звернулася до підписників
- Брітні Спірс вимагає відсторонити батька від опікунства над нею
- Не повернеться на сцену: Брітні Спірс не змогла позбутися опіки батька в суді
- "Що з тобою?": Брітні Спірс поїхала на відпочинок і показала дивні фото з коханим
- Брітні Спірс - 39: найспекотніші хіти знаменитої співачки
- Брітні Спірс вперше випустила нову пісню за 4 роки
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram