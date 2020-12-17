Фанати співачки по-різному поставилися до її вчинку.

Популярна співачка Брітні Спірс зважилася на кардинальні зміни зачіски. Вона обрізала довге волосся і похвалилася цим у соцмережі.

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"Обрізала волосся! Знаєте, як кажуть: геть старе і впусти щось нове! А тепер давайте помолимося", - написала вона.

Фанати співачки по-різному поставилися до таких змін. Багато хто з них у коментарях розкритикували Брітні:

"Я одна вважаю, що нова зачіска Брітні не личить?", "Ці коментарі з приводу того, що вона добре виглядає... Мені так не здається".

Деякі з користувачів ще й засумнівалися, що знімки публікувала Спірс: "Це не Брітні", "Те, що вони видаляють коментарі, зайвий раз доводить, що аккаунт веде не Брітні".

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Автор: УНІАН