Всесвітньо відома співачка Брітні Спірс у себе в Instagram-блозі поділилася кадрами медового місяця. Вони з чоловіком Семом Асгарі вирушили на острови. Як завжди, артистка вразила своєю фігурою, оголивши деякі частини тіла.
Так, на одному з відео в Instagram вона позує в одних плавках, прикривши груди руками.
На іншому відео вона зображена в обіймах свого чоловіка в крихітному купальнику.
Зірка підкреслила - за останній час дуже схудла.
"Ось що відбувається, коли ви йдете на двотижневий відпочинок на яхті через острови ... Стрибати з острова на острів - це божевілля! Дівчатка, якщо ви хочете схуднути, політайте на вертольоті, і ви втратите всю свою рідину від нервозності... Я думаю, що скинула 4 фунти (ред. – 1.5 кг) за день...", - зазначила Спірс в описі до ролика.
Нагадаємо, співачка Брітні Спірс випустить книгу мемуарів. У них артистка розповість про свій творчий шлях.
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