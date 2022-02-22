У мемуарах артистка розповість про свій творчий шлях.

Американська поп-співачка, актриса, танцівниця і автор пісень Брітні Спірс планує випустити книгу, де розповість про те, як прийшла до всесвітньої слави. Повідомляється, що опублікує мемуари артистки, яка нещодавно вперше за 13 років покинула Америку, Видавничий дім Simon & Shuster.

Про це писати Page Six.

Відомо, що в книзі Спірс розповість не тільки про свою кар'єру на сцені, але і про те, як на її становлення вплинула її сім'я. За попередніми даними, тиражування книги має принести співачці близько 15 млн доларів.

Очікується, що угода Брітні Спірс з видавничим домом Simon & Shuster може бути "однією з найбільших за весь час", якщо не вважати мемуарів Барака і Мішель Обами. Екс-президент США і його дружина продали книгу про своє життя імовірно за 60 млн доларів.

Відзначимо, в 2021 році Спірс домоглася відсторонення свого батька від опікунства, під яким вона перебувала з 2008 року. Через суд співачка довела, що визнання її недієздатною через проблеми з психікою було маніпуляціями батька.

Крім того, нещодавно рідна сестра Спірс Джеймі Лінн представила свою книгу, де розповіла про стосунки в сім'ї. Артистка оцінила даний вчинок як спробу заробити гроші на її імені.

Раніше УНІАН писав, про цікаві факти з життя американської поп-діви, якій нещодавно виповнилося 40 років.

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