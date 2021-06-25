Зокрема, зірка вибачилася за те, що останні два роки у соцмережах викладала пости, щоб показати, що в неї все добре, хоча насправді це було не так.

Популярна співачка Брітні Спірс, яка бореться за свою незалежність від батька, зробила заяву для шанувальників.

39-річна зірка в Instagram опублікувала відвертий пост, в якому вибачилась перед підписниками за дворічну брехню.

У відвертому повідомленні співачка заявила, що хоче розповісти маленький секрет, і підкреслила, що всі люди мріють жити, як в казці. Однак вона не може так охарактеризувати своє існування тому і попросила вибачення за те, що протягом двох років імітувала щасливе життя.

"Я вірю, що люди хочуть казкового життя. І судячи з того, що я писала в соцмережі, моє життя мало просто чудовий вигляд. Я думаю, що це те, до чого ми всі прагнемо...Я прошу вибачення за те, що прикидалася, ніби останні два роки зі мною все було гаразд. Я зробила це через свою гордість, і мені ніяково було ділитися тим, що зі мною сталося. Але будемо чесні: хто не хоче виставляти своє життя в позитивному ключі? Хочете вірте, хочете ні, але вдавання, що все добре, мені допомогло", - поділилася Спірс.

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"Я вирішила опублікувати це повідомлення, тому що, чорт візьми, пройшла через пекло. Я відчуваю, що Instagram став моєю віддушиною, щоб ділитися і просто відчути, що я важлива, незважаючи на те що я пережила. І це спрацювало. Тепер я вирішила почати читати більше казок", - зазначила зірка.

Зірка також розповіла історію про свою матір, яка в поганих ситуаціях не показувала свої переживання, щоб не засмучувати дітей.

Шанувальники у коментарях підтримали співачку і подякували за відверте зізнання.

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Автор: Іван Бойко