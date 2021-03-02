фото Брітні Спірс, Instagram
Відома американська співачка Брітні Спірс поділилася з фанатами знімком зі своїми дітьми, двома синами - Шоном Престоном та Джейденом Джеймсом.
Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімку Брітні Спірс позує в оточенні своїх синів. Обидва хлопці вже помітно вище за зіркову маму.
"Це божевілля, як час летить. Мої хлопчики тепер такі великі", - підписала фото співачка.
Нагадаємо, що Брітні Спірс виховує двох синів від шлюбу з Кевіном Федерлайном.
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