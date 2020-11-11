Співачка перебуває під опікою Джеймі Спірс останні 12 років.

Верховний суд Лос-Анджелеса відхилив прохання популярної співачки Брітні Спірс відсторонити її батька від опікунства.

Читайте також"Це синці?": фанати запідозрили, що Брітні Спірс у небезпеці або вже мертва (фото)Як повідомляє BBC, адвокат співачки Семюел Інгхем в суді заявив, що його клієнтка «боїться свого батька» і не збирається повертатися на сцену, поки той відповідає за її кар'єру. За його словами, Спірс довгий час не спілкується зі своїм батьком.

Справа Брітні Спірс про опікунство: що ще відомо

Співачка протягом 12 років перебуває під опікою батька Джеймі Спірс через побоювання з приводу її психічного здоров'я.

Батько Брітні отримав опіку над нею в 2008 році після того, як вона потрапила в реабілітаційну клініку і позбулася батьківських прав.

Через рік співачка спробувала повернути свою дієздатність, проте суд відмовив їй у цьому.

У серпні Брітні Спірс звернулася до суды з проханням позбавити її батька права бути її особистим опікуном.

Замість батька Брітні запропонувала призначити опікуном свого менеджера Джоді Монтгомері.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц