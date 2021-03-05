Відома американська співачка Брітні Спірс порадувала шанувальників смішним роликом під свою пісню Toxic.
Читайте такожБрітні Спірс пояснила дивні танці у відвертому одязі (фото)Відео вона опублікувала у своєму Instagram.
На ролику співачка в халаті танцює у душовій кабіні.
Слідом за Брітні трюк повторив її бойфренд Сем Асгарі.
У коментарі до відео Спірс попросила оцінити, у кого з них вийшло краще, а також привітала коханого з днем народження: «Щасливого дня народження людині, яка не перестає мене смішити».
Фанати оцінили новий ролик від Брітні: «Це найсмішніша річ в Інтернеті за сьогодні», «Це просто приголомшливо», «Королева комедії!», «У нас з'явився новий челендж», «Як ви до цього додумалися?! Звучить ідеально», «Після цього Сем гідний того, щоб ти вийшла за нього заміж».
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