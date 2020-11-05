Співачка незадоволена поведінкою свого батька.

Відома співачка Брітні Спірс звернулася до суду з проханням позбавити її батька права розпоряджатися її майном.

Про це повідомляє Us Weekly.

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Співачка хоче залишити право розпоряджатися її майном тільки компанії Bessemer Trust Company. За словами Брітні, компанія з управління її фінансами Tristar Sports and Entertainment Group, яка відповідала за її майно раніше, відмовилася представляти його інтереси в суді 28 жовтня. Спірс заявила, що її батько без її відома найняв іншого менеджера.

Адвокат співачки запевняє, що Брітні понесе великі фінансові втрати, якщо її батька терміново не відсторонять від посади зберігача її майна. Також Спірс хоче позбавити батька опікунства над собою.

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Автор: Діана Могилєвич