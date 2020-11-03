Співачка записала нове відео.

Відома співачка Брітні Спірс вже давно турбує своїх шанувальників. То вона виставляє в Instagram дивні відео з танцями, то одноманітні фотографії.

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Така поведінка Спірс турбує її фанатів. Вони часто пишуть, що соцмережі може вести і не сама Брітні. Також вони створили акцію "Свободу Брітні". Вона була спрямована на те, щоб позбавити співачку з-під опікунства родичів. І тільки зараз вона вирішила відреагувати на занепокоєння своїх фанатів.

"Отже, я знаю, що було багато коментарів, і багато людей говорили про мене багато різних речей, але я просто хочу, щоб ви знали, що я в порядку. Я зараз щаслива, ніж коли-небудь була в своєму житті, і я посилаю вам, друзі, багато молитов, бажань і багато любові", - сказала Спірс.

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Автор: Діана Могилєвич