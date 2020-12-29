Спірс показала дивний танець / instagram.com/britneyspears
Відома співачка Брітні Спірс опублікувала в Instagram відео, на якому танцює.
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На кадрах вона постала в міні-шортиках і бюстгальтері. При цьому волосся вона розпустила. Фанати злякалися, що з Брітні щось відбувається. У неї під очима видно синці, а її рухи в танці - дуже дивні.
Крім того, нещодавно співачка обрізала довге волосся і опублікувала фото, на якому постала з новою зачіскою. А ось на новому відео вона постала знову з довгим волоссям.
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