У співачки стався викидень, проте вона планує далі розширювати свою сім'ю.

Відома 40-річна співачка Брітні Спірс втратила дитину. Тільки в квітні вона повідомила про те, що знаходиться в положенні, а вже 14 травня шокувала шанувальників трагічною звісткою. Про це артистка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"З глибоким сумом ми повинні оголосити, що втратили нашого чудо-дитини на ранньому терміні вагітності. Це руйнівний час для будь-яких батьків. Можливо, нам слід було почекати з оголошенням, поки ми не просунемося далі, однак ми були дуже раді поділитися хорошими новинами. Наша любов один до одного - наша сила. Ми будемо і далі намагатися розширювати нашу прекрасну сім'ю", - написала співачка.

Також вона попросила в такий важкий момент не дошкуляти її розпитуваннями про стан. Про всі новини вона буде повідомляти в своєму профілі. Фанати Брітні Спірс висловили їй свої співчуття.

Нагадаємо, Спірс випустить книгу мемуарів. У мемуарах артистка розповість про свій творчий шлях.

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