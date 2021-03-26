Артистка з 2008 року перебуває під опікою батька через побоювання за її психічне здоров'я.

39-річна Брітні Спірс знову звернулася до суду з вимогою припинити контроль батька над її фінансами та особистим життям.

Співачка офіційно попросила суддю назавжди припинити контроль батька над її фінансами та особистим життям, передає skynews.

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Нагадаємо, Брітні Спірс перебуває під опікою батька з 2008 року після двох психічних зривів.

Це означає, що її батько - Джеймі Спірс - відповідає за всі її фінансові та особисті справи. У 2019 році він передав право опіки фахівцю з догляду Джоді Монтгомері через погіршення здоров'я.

Тепер Спірс просить, щоб Монтгомері залишилася її опікуном.

Справа Брітні Спірс про опікунство: що ще відомо

Співачка протягом багатьох років перебуває під опікою батька Джеймі Спірс через побоювання з приводу її психічного здоров'я.

Батько Брітні отримав опіку над нею у 2008 році після того, як вона потрапила в реабілітаційну клініку і позбулася батьківських прав.

Через рік співачка спробувала повернути свою дієздатність, проте суд відмовився їй у цьому.

У серпні минулого року Брітні Спірс вже зверталася до суду з проханням позбавити її батька права бути її особистим опікуном. Замість батька Брітні запропонувала призначити опікуном свого менеджера Джоді Монтгомері. Однак того разу суд надав їй.

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Автор: Катерина Лиманська