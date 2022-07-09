Будинок телезірки вже двічі постраждав через обстріл російських окупантів.

В будинок української телеведучої Лідії Таран вже два рази прилітала російська ракета. В інтерв'ю "Фактам" зірка новин розповіла, що відчувала перед цим.

Так, Ліда зізналася - у неї було передчуття, що загарбники будуть повторно бити по заводу "Артем", поруч з яким розташована її квартира.

На щастя, в момент удару ні Ліди, ні її дочки Василини вдома не було.

"Знаєте, у мене було відчуття, що перший раз, коли прилетіла ракета в мій будинок, що це не останній удар по заводу "Артем", біля якого знаходиться будинок. У моєму телефоні досі стоїть сигнал повітряної тривоги, тому перебуваючи у Франції, я її почула. Плюс в квартирі спрацювала сигналізація. На телефон надійшло повідомлення, що вибиті вікна. Тому відразу склала разом ці два факти і зрозуміла, що ось, власне, той другий раз ракета потрапила десь поруч з моєю квартирою", - розповіла телеведуча.

Таран уточнила, що в результаті того ракетного удару загинув чоловік, а дитина і його мама отримали важкі поранення.

"Це жах! Мої співчуття родині. У мене сусіднє крило, і воно менше постраждало в цьому комплексі. Звичайно, у мене, як і у багатьох людей після всіх цих ракетних ударів, проблема з вікнами і дверима. Але я її вирішуватиму тоді, коли повернуся в Україну", - додала Лідія Таран.

Телеведуча зазначає - не відчуває безпеки для себе і дочки, тому поки що обмірковує доречність повернення до Києва.

Нагадаємо, в результаті авіаудару по Києву постраждала квартира телеведучої Лідії Таран.

Вас також можуть зацікавити новини: