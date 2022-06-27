Самої зірки і її дочки вдома не було, тому вони в порядку.

У неділю, 26 червня, російські окупанти знову обстріляли столицю. Ракети загарбників потрапили в багатоповерхівку, де знаходиться квартира телеведучої 1+1 Лідії Таран. Про це зірка повідомила в коментарях під постом своєї колеги Євгенії Цвєтанської в Facebook.

"Нелюди. Не чіпайте мій будинок. І мою країну!",- висловилася Євгенія.

У відповідь Таран написала, що в її будинок прилетіла ракета.

"Все вибито, але ніби не горить. Головне, що там не було мене і малої. Мене посилено з ефіру прям закликають повернутися, тому що в Києві вже безпечно. Я собі уявила, що дала слабину і приїхала, щоб не відчувати себе зрадницею", - висловилася знаменитість.

Зазначимо, зараз вона разом зі своєю дочкою перебуває у Франції. Лідія заявляє - зараз їй поки дуже страшно повертатися додому.

"Безпека - це найголовніше. Поки люди не відчують безпеку, повертатися не варто. У моєму будинку вбило людину ракетою. Мені небезпечно в моєму домі. Я поки не бачу своєї дитини і себе в ньому", - пояснила Лідія Таран.

Нагадаємо, Наталія Мосейчук розповіла про зруйнований будинок під Києвом, неподалік якого велися танкові бої.

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