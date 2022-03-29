Продюсер і телеведучий розповів, що ставлення до російських зірок у світі тепер однозначне.

Український телеведучий і продюсер Юрій Горбунов заявив, що у всьому світі тепер сформувалося однозначне ставлення до російських зірок. І воно явно не позитивне.

Про це шоумен написав у своєму Instagram-блозі.

"Ставлення до росіян у світі тепер однозначно! І не треба говорити: "ми не винні. Це політики!". Всі винні. Все до одного! Бути російським - соромно!",- написав Горбунов.

"Вони породили деспота, вбивцю", "нехай повертаються в свою рашу кохану і там живуть приспівуючи", "а чому вони дивуються? Якби народ поводився, як люди, до них не було б такого ставлення, і всі б розуміли, що люди проти, вони вважають за краще боротися, а коли жінка-мати, чий син сьогодні вбиває мирних невинних людей, дітей, гвалтує жінок, каже що їм важко....",- пишуть в коментарях до публікації Юрія Горбунова.

Нагадаємо, раніше Горбунов висловився після визнання президентом РФ Володимиром Путіним "Л/ДНР" "незалежними" і назвав його "божевільним карликом".

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