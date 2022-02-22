Також телеведучий підтримав українців.

Український телеведучий Юрій Горбунов висловився після визнання президентом РФ Володимиром Путіним "Л/ДНР" "незалежними".

За його словами, страх і паніка - це найкращі союзники божевільного карлика (Володимира Путіна, - УНІАН).

"Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога, нашу правоту - робить нас найсильнішими в світі! Тому віримо, допомагаємо армії, працюємо, плануємо майбутнє і зберігаємо спокій! Слава Україні", - написав Горбунов.

Підписники Горбунов підтримали його і відзначили, що українці - це сильний народ.

"Продовжуємо розвивати Україну", "Героям слава", "Молимося за Україну", "Нехай Господь оберігає наших синів, наших захисників", - пишуть фоловери в коментарях.

Нагадаємо, раніше російський музикант Андрій Макаревич засудив політику Кремля, спрямовану проти України.

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