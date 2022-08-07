Чоловік приїхав до доньки прямо в день її народження.

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який прославився завдяки відомому проекту "Орел і решка", зворушив своїх підписників відеозаписом. На кадрах чотирирічна дівчинка в свій день народження несподівано зустрілася з батьком, який приїхав з фронту, щоб привітати дитину.

Тато зробив сюрприз і заліз у величезну подарункову коробку. Дівчинка біжить до коробки і кулькам, щоб дізнатися, що ж на неї чекає всередині. Коли вона побачила тата, то дуже зраділа і обійняла його.

"Нехай завжди буде так. Нехай діти обіймають своїх батьків", - написав Андрій Бєдняков під відео.

"Щемливі моменти", "Це так зворушливо, такий міцний тато, і така маленька донечка. Ми всі зараз уособлення цієї дівчинки, а вони - наші мужні захисники", "Як це мило. Потік сліз. Нехай всі наші хлопці повернуться до своїх сімей!", "Я плачу! Нехай всі батьки, сини, чоловіки, брати повернуться додому живі і здорові! Слава Україні", - пишуть коментатори під відео.

Нагадаємо, телеведучий Бєдняков послав окупантів, які цинічно влаштували концерт у Маріуполі.

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