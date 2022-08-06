Загарбники провели на заводі "Азовсталь" захід, який назвали "благодійним концертом".

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який прославився завдяки проекту "Орел і Решка", прокоментував подію в окупованому Маріуполі. Там загарбники організували на заводі "Азовсталь" нібито "благодійний концерт".

"Новости из Зазеркалья. "Асвабадители" дали концерт на территории завода "Азовсталь". На территории завода, где погибали люди. Гражданские. Женщины. Дети. Поставить хриплого в джинсовке с гитарой и засаленными, как и его джинсы, волосами. Спеть песню про веру и камень – выполнено. Собрать вещички в черный пакет и свалить из Мариуполя – загружается", - співали зі сцени горе-музиканти, пропагуючи "русскій мір".

У себе в Instagram-блозі Бєдняков порадив їм взяти чорний пакет і забиратися.

"Новини із Задзеркалля. "Асвабадітелі" дали концерт на території заводу "Азовсталь". На території заводу, де гинули люди. Цивільні. Жінки. Діти. Поставити хрипкого в джінсовці з гітарою і засмальцьованими, як і його джинси, волоссям. Заспівати пісню про віру і камінь – виконано. Зібрати речі в чорний пакет і звалити з Маріуполя – завантажується", - написав Бєдняков в stories.

Також Андрій опублікував у своєму блозі фрагмент виступу.

Нагадаємо, раніше екс-ведучий "Орел і решка" Андрій Бєдняков переклав свій блог українською мовою.

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