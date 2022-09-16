Підписники телеведучого були зворушені таким чуттєвим роликом.

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який прославився завдяки шоу "Орел і решка", показав відео, як в центрі його рідного Маріуполя голосно співають гімн України. Місто давно перебуває в окупації, там знищено всі важливі інфраструктурні об'єкти і практично весь житловий фонд.

Бєдняков вирішив, що будь-які коментарі до цього відео зайві, тому в описі просто написав: "Маріуполь" і поставив два смайлика-синє і жовте сердечка.

Як відзначили шанувальники, це говорить про те, що жителі, які там залишилися, вірять в швидке повернення Маріуполя під контроль України.

Відео дня

"Ви чудові, маріупольці! Тримайтеся там! З усіх сил! Ви обов'язково повернетеся додому!", "Маріуполь скоро буде вдома!", "Боже, до сліз! Стільки втратити! Стільки пережити! І мати такий незламний дух! Маріупольці - ви неймовірні!", "Бідні люди... Скільки вони намучилися і досі живуть в страху", - написали підписники.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков назвав Івана Охлобистіна "г*вном".

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