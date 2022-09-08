Так український телеведучий відреагував на приїзд путініста на Донбас.

Український телеведучий родом з Маріуполя Андрій Бєдняков прокоментував візит Охлобистіна на окупований Донбас. У себе в блозі зірка шоу "Орел і решка" опублікував знімок зірки серіалу "Інтерни" і написав:

"Ось ще один віруючий чіпає своїми кривавими руками наше українське зерно на тимчасово окупованій території. Зерно, яке завантажили в ЗІЛи і вивезли в Росію. А потім він вип'є горілки і помолиться".

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Бєдняков додав, що Охлобистін "актор хороший, людина - г*вно".

Зазначимо, нещодавно зірка серіалу "Інтерни" Іван Охлобистін приїхав на Донбас. Він ще раз підтвердив, що підтримує криваву політику Путіна щодо вбивств мирних українців. Свою позицію він демонстрував ще з 2014 року.

Нагадаємо, Бєдняков висловив своє ставлення до "хороших руських". Шоумен і зірка проекту "Орел і решка" розповів, що багато росіян підтримують Україну і допомагають не тільки на словах.

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