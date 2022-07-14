Бєдняков став на захист Маріуполя і його жителів.

Російський дизайнер, блогер і українофоб Артемій Лебедєв нещодавно побував у Маріуполі, який окупанти буквально стерли з лиця Землі. Після свого візиту до багатостраждального українського міста він випустив "чесну" програму про наші міста в окупації.

На неї звернув увагу український телеведучий Андрій Бєдняков, який народився і ріс у Маріуполі. Він зазначив, що спочатку хотів, щоб Лебедєву заборонили в'їзд в усі країни, а потім зрозумів, що так він не зможе вмазати йому.

"Цей "мандрівник" поїхав до Маріуполя і зняв там "репортаж" "Чесний". Туди ж пускають тільки "чесних" зараз. Спочатку хотів, щоб цьому "мандрівникові" закрили в'їзд в усі країни. Але ні. Нехай їздить. Адже так у мене з'явиться можливість де-небудь зустріти цей "блакитний чуб" і дати йому п**ди", - висловився Бєдняков в інста-сторіз.

Варто відзначити, що крім Маріуполя, Лебедєв побував у Донецьку, Енергодарі та на Запорізькій атомній електростанції. Тоді він назвав відвідування окупованих територій "маленькими радощами".

Більш того, в 2014 році він виступав "за" анексію Криму. Через таку позицію СБУ заборонила йому в'їзд в Україну.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков розповів, що окупанти розбили його квартиру в Маріуполі.

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