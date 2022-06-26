Український телеведучий, славу якому принесла програма "Орел і решка", показав шокуючі кадри свого рідного Маріуполя. Окупанти продовжують рівняти із землею добре відомі Андрію райони.
"Моя школа, де я навчався. До війни вона була однією з найкращих. Велике футбольне поле зі штучним газоном, де постійно займалися діти з району. Бігові доріжки з сучасним гумовим покриттям. Міні футбольне поле зі штучним покриттям. Баскетбольне поле. Тренажер. Там було нереально класно. Там постійно були діти", - написав Бєдняков, опублікувавши кадри руїн.
Дісталося і будинку, в якому він виріс.
"А за школою будинок, де я виріс. Там була наша квартира. Чому "була"? Все просто. Попадання. Згоріла багатоповерхівка. Нас "звільнили" від квартири", - поділився телеведучий.
Також він опублікував скріншот повідомлення, яке йому написала жінка з Маріуполя. Судячи з її слів, вона жила по сусідству з Андрієм в Маріуполі. Інформацію про руйнування будинку, де жив Бєдняков, вона підтвердила.
Також у своєму Instagram-акаунті Андрій побажав усім спокійної і мирної ночі, проте побажання не збулося - вранці 26 червня він показав знімки, зроблені в Києві та Харкові після нічного авіаудару.
Нагадаємо, екс-ведучий "Орел і решка" Андрій Бєдняков почав вести свій блог українською мовою.
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