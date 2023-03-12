Її банківська карта майже обнулилася з початком війни в Україні.

Українська блогерка і журналістка Раміна Есхайказ відверто розповіла, що під час війни зіткнулася з фінансовими труднощами. У програмі ЖВЛ дівчина розповіла, що на початку війни у неї на банківській картці був мільйон гривень, проте пізніше все кардинально змінилося.

"На початку війни у мене на карті був мільйон гривень, який я успішно витратила на зарплату монтажеру, оператору, на наше проживання. Залишався майже нуль", - сказала Есхакзай.

Вона додала, що перший час заробітку не було взагалі. До того ж була тотальна відсутність запитів на рекламу. Тому дівчина, яка тоді перебувала в Австрії, вирішила повернутися до Києва.

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"Нерозумно, маючи квартири в Києві, залишатися в Австрії", - додала Раміна.

Хто така Раміна Есхакзай

Раміна Есхакзай - автор і ведуча YouTube-каналу "Ходять чутки". Кілька років її проект активно розвивався, проте зовсім недавно вона заявила, що програмі прийшов кінець. Дівчина перейменувала свій канал.

Відомо, що Раміна - одна з найпопулярніших інтерв'юерів України.

Також вона брала участь у популярних ТВ-шоу "Холостяк", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані".

Нагадаємо, Раміна скасувала весілля з коханим.

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