Українська блогерка і журналістка Раміна Есхайказ відверто розповіла, що під час війни зіткнулася з фінансовими труднощами. У програмі ЖВЛ дівчина розповіла, що на початку війни у неї на банківській картці був мільйон гривень, проте пізніше все кардинально змінилося.
"На початку війни у мене на карті був мільйон гривень, який я успішно витратила на зарплату монтажеру, оператору, на наше проживання. Залишався майже нуль", - сказала Есхакзай.
Вона додала, що перший час заробітку не було взагалі. До того ж була тотальна відсутність запитів на рекламу. Тому дівчина, яка тоді перебувала в Австрії, вирішила повернутися до Києва.
"Нерозумно, маючи квартири в Києві, залишатися в Австрії", - додала Раміна.
Хто така Раміна Есхакзай
Раміна Есхакзай - автор і ведуча YouTube-каналу "Ходять чутки". Кілька років її проект активно розвивався, проте зовсім недавно вона заявила, що програмі прийшов кінець. Дівчина перейменувала свій канал.
Відомо, що Раміна - одна з найпопулярніших інтерв'юерів України.
Також вона брала участь у популярних ТВ-шоу "Холостяк", "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані".
Нагадаємо, Раміна скасувала весілля з коханим.