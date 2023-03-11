Раміна та її обранець навіть не починали готуватися до шлюбу.

Журналістка Раміна Есхакзай розповіла, що вона та її коханий - юрист Євген Пронін, скасували весілля. Вони заручилися на Мальдівах ще понад рік тому, проте до церемонії так і не дійшло.

Раміна та її обранець навіть не починали готуватися до шлюбу. Усе закінчилося на стадії обговорення.

"Вже точно не хочемо весілля якогось урочистого, тому що ми розглядали варіанти і думали: це ж потрібно запросити гостей, організувати. Щоб їм усе сподобалося, щоб їм було весело. Розпланувати все. Треба ще мати гарний вигляд, одягнути сукню. Це якийсь виступ, на який дивиться велика кількість людей", - розповіла для "ЖВЛ" журналістка.

За словами Раміни, нині їм не до цього. Весілля забирає багато сил, тому пара вирішила не влаштовувати церемонію.

"Зараз просто про це навіть не думаєш", - додала Раміна.

Обранець журналістки служив у добровольчому батальйоні та воював. Нині він повернувся до Києва, проте іноді виїжджає на позиції. Пара живе разом, вони не планують заводити дітей. За словами Раміни, єдине, що викликає суперечки між нею та Проніним, це її робота. Журналістка багато працює, а її обранець хоче, щоб вона приділяла йому більше уваги.

Нагадаємо, у січні Раміна Есхакзай потрапила під обстріл у Бахмуті.

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