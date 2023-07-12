Вона каже, що на той момент її все влаштовувало.

Українська співачка Христина Соловій знялася в новому випуску шоу "Ебаут", в якому розповіла про свої перші серйозні стосунки. Перше кохання сталося з нею ще в 8 класі.

Артистка закохалася в хлопця, проте той вже перебував у стосунках. Незважаючи на це, вони все ж зблизилися. Соловій каже, що усвідомлено пішла на цей крок.

Вона розповіла, що ходила на сеанси до психотерапевтів, щоб впоратися з проблемами і ревнощами, які всіляко приховувала від партнера.

"Я була коханкою свого першого хлопця, з яким у мене були перші серйозні стосунки. У нього була дівчина, а я була мала така 8-класниця, з якою можна було поцілуватися, або ще щось. І мене це влаштовувало, тому що я в нього була дуже закохана", – розповіла Соловій.

Особисте життя Христини Соловій

Христині приписують роман з письменником Сергієм Жаданом. Їх неодноразово бачили разом, коли вони прогулювалися за ручку, а також вони дають спільні концерти. Чутки про їхній роман спровокував і кліп, в якому Соловій зняла Жадана. У ньому вони грали коханців.

Однак сама співачка ніяк не коментує їхні стосунки. Раніше вона говорила, що перебувала у стосунках, але з ким саме і коли - невідомо. Вона приховує своє особисте життя.

Вас також можуть зацікавити новини: