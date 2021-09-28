Відома українська співачка Тіна Кароль злякала фанатів небезпечним захопленням. Виявилося, з недавнього часу артистка почала стояти на цвяхах.
Кароль показала відео з незвичайним тренуванням на своїй сторінці в TikTok.
Так, співачка показала, як вона тренує силу волі. Артистка стоїть на цвяхах навіть в умовах великої зайнятості - Кароль знімала відео прямо на сцені. Ймовірно, так зірка вирішила провести свою перерву під час репетиції.
На відео співачка постала в обтислому костюмі, який підкреслив її фігуру. Однак цього разу шанувальники звернули увагу не на спокусливі вигини тіла Кароль, а на те, що вона робить.
Співачка з посмішкою стояла на дошках з цвяхами, а потім показала результат - голі ступні зі слідами від небезпечного тренування. Кароль розповіла, що вона почала вчитися терпіти біль в цьому році, тепер вона тренується щодня.
"Це боляче. Але це більше про прийняття болю", - написала Кароль.
Шанувальники були шоковані тим, що співачка стоїть на цвяхах. За словами коментаторів, подібне захоплення досить небезпечне. Крім цього, багато хто вирішив, що Кароль так і не змирилася зі смертю чоловіка, а тому намагається заглушити душевний біль фізичним.
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