Тіна Кароль захопилася боєм Усика і Джошуа.

У ніч з 25 на 26 вересня відбувся бій українського боксера Олександра Усика і британця Ентоні Джошуа. На перемогу Усика відреагували багато зірок боксу, а також українська співачка Тіна Кароль.

Зірка в інста-сторіз назвала Олександра надкрутим бійцем і привітала його з перемогою. Також на тлі чутно, як кричать друзі Кароль.

"Ми вітаємо Усика всією командою! Ти надкрутий", - сказала Тіна Кароль.

Читайте такожПринц Чарльз запустивши телеканал про кліматичні проблемиВідзначимо, що також Усика привітав і президент України Володимир Зеленський.

"Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO - знову, як це і повинно бути, належать українцю! Саня, спасибі! Всі ми не спали, всі ми не сумнівалися, всі ми не стримували емоцій! Важка, але тому ще більш цінна перемога. Браво, Чемпіон! Міць! Сила! Усик! України", - написав президент на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль назвала Ivan NAVI хорошим хлопцем та зазначила, що за таких чоловіків можна виходити заміж.

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Автор: Діана Могилєвич