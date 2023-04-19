Співак зауважив, що нині у нього складний період.

Український артист Олексій Завгородній, відомий як Позитив, розповів, що вже декілька років він страждає від депресії. За словами співака, це сталося через постійні концерти та нерви.

"Депресія, по перше, це все ж таки діагноз, який у мене є. Тобто це було ще, я думаю, три роки тому. А причиною цього є і постійні концерти, і недосип, це твій спосіб життя, це нерви. Зараз я знаходжуся в процесі, який дуже складний. Але допомагають, дійсно, дуже люди, які тебе оточують, рідні", - розповів Позитив в інтерв'ю для ЖВЛ.

Також співак чесно зізнався, що він "зав'язав" з алкоголем. Позитив більше не п'є спиртні напої. Це пішло йому на користь.

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"Коли світліше голова, ти починаєш працювати краще", - визнав Позитив.

Окрім цього, співак розповів, що вже "дозрів" до створення родини. В нього є дівчина, яка мріє про весілля. Позитиву хочеться втілити бажання обраниці у життя. Втім, артист продовжує приховувати від фанів свою кохану. Він не зізнається, із ким він нині зустрічається.

Нагадаємо, нещодавно Позитив заявив, що незабаром стане батьком. Артист зізнався, що вже готовий до народження дитини.

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