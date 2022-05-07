Дорофєєва з Дантесом і Кацуріни практично одночасно оголосили про розлучення, а потім були помічені разом.

Дантес і Дорофєєва оголосили про розпад свого союзу в березні 2022 року. Вони були разом близько десяти років, шість з них - в офіційному шлюбі. Практично відразу поповзли чутки про те, що Надя Дорофєєва пішла до ресторатора і близького друга Михайла Кацуріна, який теж оголосив про розрив відносин зі своєю дружиною. Володимир Дантес вперше розповів деталі цієї заплутаної любовної історії в інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1".

"Кожен з нас хоче любові. Я тільки буду радий, якщо у неї все буде добре. Доросла дівчинка сама вирішить, хто з нею повинен бути. Я теж хочу нових стосунків, а хто не хоче?",- прокоментував музикант.

Відповідаючи на запитання про Михайла Кацуріна, Володимир зазначив, що Надя не кидала Дантеса заради Михайла. Однак навіть якщо у них і є стосунки, то нічого поганого в цьому артист не бачить.

"Я не лізу в особисте життя Наді. Але розставимо крапки: вона точно не пішла від мене до нього. А якщо вони будуть разом, то круто, це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші (екс-дружини Михайла Кацуріна, - ред)", - резюмував музикант.

Артист додав, що рішення про розлучення прийнято давно, і тепер вони намагаються жити один без одного, хоч і розлучилися друзями.

"Ми дуже довго розмовляли. Це ж не рішення одного дня. Ніхто не розходиться за один день. Це настає поступово. Я не знаю скільки місяців тривали розмови, спроби, ще щось. Ти розумієш, що, в принципі, ви просто друзі...", - розповів Дантес.

Нагадавши, Дантес засвітився з екс-дружиною бойфренда Дорофєєвої.

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