Дантес привітав дівчину з днем народження.

Український артист Володимир Дантес привітав з днем народження свою подругу Дашу Кацуріну.

У своєму Instagram він оприлюднив фотографію з Дашею і лаконічно написав: "З днем народження! Впевнений, все буде краще, ніж було!"

Відомо, що Даша - це екс-дружина ресторатора і музиканта Михайла Кацуріна, якому приписують роман з Надею Дорофєєвою. Втім, поки ні Надя, ні Міша ніяк це не коментують. Одного разу Дорофєєва лише сказала, що готова до нових стосунків і дуже хоче скоріше повернутися додому, до Києва.

Варто відзначити, що Дорофєєва з Дантесом і Кацуріни практично одночасно оголосили про розлучення. При цьому Надя і Вова досі офіційно перебувають у шлюбі.

За словами Дантеса, вони подадуть на розлучення, коли хтось із них знову вирішить зв'язати себе вузами шлюбу.

Нагадаємо, раніше Дантес відповів, чи кохає досі Дорофєєву і розповів про долю їхнього будинку.

Вас також можуть зацікавити новини: