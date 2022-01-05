Христина Горняк захворіла. У неї тримається висока температура.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука - Христина Горняк - розповіла в інста-сторіз про погане самопочуття.

Подружжя відпочивало в Карпатах. Там у дівчини піднялася висока температура, почався кашель і болить горло, тому їм довелося перервати відпустку і повернутися додому.

Читайте також"Хороший досвід": українська співачка розповіла про секс по дружбіХристина вже зробила тест на коронавірус, але він виявився негативним. За її словами, 12 годин в дорозі виявилися для неї повним трешом.

"Два тести показали негативний, але я думаю, що потрібно їхати в лабораторію і здавати нормальний тест і тест на грип. Вчора в такому стані я подужала дорогу у 12 годин і скажу вам - це треш. Бажаю всім бути здоровими завжди!" - зазначила Христина.

Пізніше вона розповіла, що лікарі діагностували у неї грип.

Нагадаємо, раніше телеведучий Володимир Остапчук розсекретив ім'я майбутньої дитини.

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