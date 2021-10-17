Остапчук і Горняк вже готові до появи дітей.

Український шоумен і телеведучий Володимир Остапчук і його дружина Христина Горняк у програмі "Зірковий шлях" розповіли, що вже хочуть завести спільних дітей.

Христина зазначила, що вже готова стати мамою, але всьому свій час. Підтримав дружину і сам Володимир, який до того ж жартома сказав, як би вони назвали дитину. До слова, вони обидва хочуть дівчинку. За словами телеведучого, дівчаток легше виховувати, ніж хлопчиків. Але в цілому він буде радий і хлопчикові.

"Ми ж хочемо, щоб у нас була ляля, ми її називаємо Валентина. Це ми сміємося, тому що у Христини такий характер - вона такий юрист: печатку ставимо, зайдіть після обіду, я зайнята. Я кажу, як би її не назвали, вона буде як паспортистка, а всіх паспортисток звуть Валентина", – сказав Остапчук.

Також він додав, що вони з Христиною стали менше сваритися. Якщо раніше вони могли закотити грандіозний скандал, то зараз намагаються більше розмовляти.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук показав свою дружину повністю оголеною.

Хто такий Володимир Остапчук

Володимир Остапчук - український актор, телеведучий, радіоведучий, стендап-комік. Ведучий пісенного конкурсу Євробачення-2017, ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна".

Читайте такожУчасниця "Холостяка" стала "Міс Україна-Всесвіт 2021"У Володимира Остапчука є сестра-двійняшка Ольга і старший брат Андрій. Від першого шлюбу з Оленою Войченко (2007-2020) є двоє дітей: дочка Емілія і син Еван. З 15 жовтня 2020 року одружений на Христині Остапчук (Горняк).

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Автор: Діана Могилєвич