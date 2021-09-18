Мішина зізналася, що у них дійсно криза, проте Ксенія і Олександр намагаються відновити почуття.

Популярна українська актриса, екс-холостячка Ксенія Мішина розповіла про непростий період у романтичних стосунках з гумористом Олександром Еллертом.

На пост-шоу "Холостячки 2" вона зізналася, що у них дійсно криза, проте Ксенія і Олександр намагаються відновити почуття.

Читайте також"Попалася русалочка": Ксенію Мішину запідозрили у вагітності

Зіркова пара 1 сезону "Холостячки" – Ксенія Мішина і Олександр Еллерт - довгий час не давала коментарів щодо того, як розвиваються їхні стосунки. Адже після того, як актриса оголосила про розрив, її підловили разом з гумористом.

Мішина дала зрозуміти, що все-таки роман з автором "Кварталу 95" не припинився. Однак пара працює над труднощами у відносинах.

"Зараз у нас складний період. Я вважаю, це нормально, це відбувається у кожній парі. Криза - це шанс на розвиток. Звичайно, ми спілкуємося, пробуємо відновити наші відносини. Що буде далі - я поки не знаю", – зізналася Мішина.

Нагадаємо, у фіналі першої "Холостячки" Ксенія Мішина вибрала переможцем Олександра Еллерта. Тоді між парою зав'язалися стосунки, які треба було приховувати близько 3 місяців. Вже після виходу шоу на екрани, пара розповіла, що досі разом.

Актриса і гуморист разом їздили на відпочинок і святкували дні народження. Але згодом у їхніх стосунках виникла перша криза: тоді в мережі також запідозрили, що закохані розірвали стосунки.

16 липня актриса заявила, що раз і назавжди розірвала стосунки з обранцем з "Холостячки". Після цього і вона, і гуморист відпочивали в окупованому Криму. Згодом з'явилися чутки, що пара примирилася.

Вас так само можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко