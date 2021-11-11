Хореограф дуже радий стати громадянином України й планує подарувати країні ще одного українця з прізвищем Лопес.

Хореограф Амадор Лопес, який близько 20 років тому приїхав в Україну з Венесуели, нарешті отримав українське громадянство. Артист невимовно радий новому статусу, хоча і зізнається, що через новий паспорт у нього виникло багато труднощів. Його мама була така щаслива за сина, що навіть хотіла викинути венесуельський паспорт в унітаз.

Про українське громадянство, плани на майбутнє і про те, як Лопес ледь не зубожів в пандемію, артист розповів в інтерв'ю "ЖВЛ".

Хореограф і лідер групи Rumbero's заради громадянства пройшов через "бюрократичне пекло". Він навіть складав іспит на знання української мови.

"Я домігся, я отримав українське громадянство. Так, можна мене привітати! Ще один українець, такий справжній. Лопес свій буде. В Україні буде таке прізвище - Лопес", - розповів в інтерв'ю танцюрист.

Марія Родрігез - мама Лопеса, була так рада українському громадянству сина, що навіть ошелешила його дивною заявою. "Тепер цей паспорт можна в унітаз викидати", - заявила щаслива мати Лопеса, говорячи про венесуельський паспорт хореографа. Хореограф вирішив дати їй гідну і безбідну старість, тому перевіз її до себе.

Однак нове громадянство принесло Лопесу не тільки радість, але ще і проблеми. Тепер танцюристу потрібно позбутися громадянства Венесуели, але найближче посольство знаходиться у РФ. Хореограф не може потрапити до Москви через пандемію.

Через проблеми з документами Лопеса кілька разів депортували з аеропорту. Зараз хореограф знаходиться в "підвішеному стані". По суті, він вже не венесуелець, але ще й не українець. Артист зізнається, що він хоче бути повноправним громадянином України й навіть звернувся з приводу цієї проблеми до Володимира Зеленського.

Також Лопес розповів, що через пандемію він ледь не опинився на порозі бідності. Через коронавірус він не міг давати концерти. Танцюрист впав у депресію, іноді у нього не було можливості купити собі їжу.

Лопесу довелося продати свою машину і пересісти на метро, ховатися від дзвінків кредиторів і брати гроші в борг. Друзі навіть приносили танцюристу пакети з їжею. Для порятунку ситуації він почав тренувати людей онлайн, завдяки цьому хореограф зміг хоч якось себе забезпечувати.

Зараз Лопес продовжує розвивати кар'єру і пробувати себе в нових амплуа. Артист не хоче серйозних стосунків, але в його квартирі є дитяча кімната - одного разу він мріє стати батьком і подарувати Україні ще одного українця з прізвищем Лопес.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко