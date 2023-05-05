Блогер приголомшив інформацією про свій дохід.

Відомий український блогер і чоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин заговорив на публіку про свій дохід. В інтерв'ю славі Дьоміну він розповів, що основний дохід йому приносить монетизація блогу.

"Блогерство для мене - це бізнес. Я не роблю там рекламу, але використовую той трафік, який у мене є, інакше. Не так, як усі. У мене є компанія з онлайн-освіти. Чотири місяці тому я її зробив як платформу. Це були навчальні курси", - поділився блогер.

Він уточнив, що заробляє досить непогано - точну суму не назвав, але сказав, що вона перевищує 50 тисяч доларів.

"Я не буду говорити суму. Я не боюся, що мені буде прилітати. Але ця сума може посіяти зайві думки у людей, які мені зараз не потрібні. Це не тому, що я не хочу щось говорити, тому що на даний період часу я розумію, що ті думки і відчуття, які ця сума викличе у людей, мені зараз не потрібні. Це більше 50 тисяч доларів", - резюмував Волошин.

Чоловік додав, що більшу частину сімейних витрат покриває він. Його дружина Анна Трінчер витрачає свої гроші на власну кар'єру і саморозвиток.

Нагадаємо, Трінчер зганьбилася в ефірі, забувши дату Дня Незалежності України.

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