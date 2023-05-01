У соцмережах актрису і співачку підняли на сміх.

Українська знаменитість Анна Трінчер потрапила в неприємну ситуацію - в мережі показали фрагмент шоу "Я люблю Україну", де Аня відповідала на бліц-опитування. Артистка не змогла назвати дату Дня Незалежності України, а також не відповіла на кілька простих запитань.

За це її гостро розкритикували, заявивши, що "єдина школа, в якій була Трінчер - це серіал".

Реакція соцмереж

"Тому що єдина школа, в якій вона була - це серіал"

"Ганьба, господи... І це медійна людина!"

"Якщо хтось не знав, то ця людина закінчила школу зі срібною медаллю..."

"Ганьба - не знати, коли Україна отримала незалежність"

"Депутаткою буде..."

Анна Трінчер відповіла шанувальникам. Вона сказала, що переживала, тому все вилетіло з голови. Також дівчина уточнила, що тепер знає що таке публічний сором і чому його всі так бояться.

Відео дня

"Така ситуація може бути абсолютно з кожною людиною. Я така ж людина, як і ви. Я не ідеальна. Під час того, як тебе знімають камери, коли ти дуже переживаєш за перемогу своєї команди, і це ще й гра на час, всі відповіді просто вилітають з голови. Ти навіть забуваєш, як тебе звати", - пояснила Анна Трінчер.

Нагадаємо, Трінчер показалася на публіці після операції і видала порцію зізнань.

Вас також можуть зацікавити новини: