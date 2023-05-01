Трінчер зганьбилася на шоу / фото instagram.com/annatrincher_official

Українська знаменитість Анна Трінчер потрапила в неприємну ситуацію - в мережі показали фрагмент шоу "Я люблю Україну", де Аня відповідала на бліц-опитування. Артистка не змогла назвати дату Дня Незалежності України, а також не відповіла на кілька простих запитань.

За це її гостро розкритикували, заявивши, що "єдина школа, в якій була Трінчер - це серіал". 

Реакція соцмереж

  • "Тому що єдина школа, в якій вона була - це серіал"
  • "Ганьба, господи... І це медійна людина!"
  • "Якщо хтось не знав, то ця людина закінчила школу зі срібною медаллю..."
  • "Ганьба - не знати, коли Україна отримала незалежність"
  • "Депутаткою буде..."

Анна Трінчер відповіла шанувальникам. Вона сказала, що переживала, тому все вилетіло з голови. Також дівчина уточнила, що тепер знає що таке публічний сором і чому його всі так бояться. 

Відео дня

"Така ситуація може бути абсолютно з кожною людиною. Я така ж людина, як і ви. Я не ідеальна. Під час того, як тебе знімають камери, коли ти дуже переживаєш за перемогу своєї команди, і це ще й гра на час, всі відповіді просто вилітають з голови. Ти навіть забуваєш, як тебе звати", - пояснила Анна Трінчер.

Нагадаємо, Трінчер показалася на публіці після операції і видала порцію зізнань.

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