Пара, яка нещодавно зіграла весілля, зараз в мережі потрапила під пильну увагу. Шанувальники припустили, що у них не все в порядку у відносинах.

Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер нещодавно вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Після одруження пара перестала з'являтися разом в соціальних мережах, тому фанати припустили, що в парі з'явилися якісь проблеми.

Зараз Олександр вперше за кілька днів вирішив відреагувати на дані обговорення. Волошин вирішив поставити крапку в цих суперечках і розповів, що ж насправді там відбувається.

"Важкий період... Принаймні Тікток так говорить", - написав чоловік Анни Трінчер. Відео дня

Також блогер опублікував спільне фото зі своєю новоспеченою дружиною і помітив, що у них в парі все відмінно.

"А у нас все ах*єно! Скоро повернемося", - написав Волошин.

Історія кохання Анни Трінчер та Олександра Волошина

Волошин зробив пропозицію своїй коханій в жовтні 2021 року. 24-річний Олександр влаштував для Ганни байк-шоу на парковці торгового центру. Близько 40 байкерів створили коридор, по якому останнім проїхався Саша. Кільця Саші спустив дрон. Дівчина була наскільки розчулена, що розплакалася і дала свою згоду.

Батьки Анни не оцінили цього і навіть перестали на час спілкуватися із зіркою. Однак зараз відомо, що конфлікт вичерпано.

Після романтичної пропозиції пара вирушила відпочивати на Занзібар, звідки показувала романтичні знімки.

Через повномасштабне вторгнення весілля довелося відкласти. Скромне торжество відбулося в кінці вересня.

Нагадаємо, Анна Трінчер розповіла про батька, якого ніколи не показувала.

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