За словами Трінчер, вона вже багато років з ним не спілкується.

Анна Трінчер - українська співачка, актриса і блогер, за якою в соціальних мережах стежать майже два мільйони користувачів. У своєму Instagram дівчина часто ділиться особистим, в тому числі показує свого чоловіка Олександра Волошина, маму і бабусю. Ось тільки її батька ніхто не бачив.

Нещодавно Трінчер зіграла весілля з Волошиним в колі сім'ї. Звичайно, вона поділилася з шанувальниками кадрами з церемонії, і відсутність на них батька викликало у них ряд питань.

Анна зізналася, що їй часто задають питання стосовно її батька, тому вона вирішила чесно на них відповісти. Так, за словами зірки, вона не спілкується зі своїм батьком вже дуже багато років.

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"Він заподіяв занадто багато болю мені і моїй родині. Але я його пробачила. Звичайно, для цього потрібно було багато роботи і сліз", - сказала Трінчер.

Вона додала, що батька в її житті не існує. При цьому Анна порадила всім дівчатам, які росли без батьків, подякувати їм за те, що вони виконали головну функцію в їхньому житті - дали їм можливість з'явитися на світло.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер розповіла про великі витрати на весілля.

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